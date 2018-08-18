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Cimbom’un bombası Marchisio

Cimbom, ’tan ayrılan yıldız oyuncu ’nun i için hamle yaptı. Aslan’ın dışında Avrupa devleri de onu istiyor

Cimbom’un bombası Marchisio
G.Saray de atağa geçti... Sarı-Kırmızılılar, dün ile yollarını ayıran Claudio Marchisio'nun peşine düştü. Cimbom, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri ile temasa geçti ve oyuncunun şartlarını öğrendi. Yıldız oyuncuyla, G.Saray arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha sürecek.

​İSPANYOLLAR PUSUDA...
Marchisio Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübünü daha peşinden koşturuyor. Özellikle İspanyollar kulüplerinin İtalyan yıldızı transfer etmek için çok ısrarcı oldukları öğrenildi.



TRANSFERİ AĞIRDAN ALACAK
2008 yılından beri Juventus'ta forma giyen Marchisio, bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle 'ın aradığı türden bir oyuncu. Cimbom, bu transferde aceleci olmayacak

55 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
55 kez İtalya forması giyen , bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği birkaç gün içinde netlik kazanacak.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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