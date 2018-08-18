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’ta dönemi resmen bitti

Beşiktaş’ta Ufuk Sarıca dönemi resmen bitti
Beşiktaş Sompo Japan, başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. 'ta basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu ayrılıkla ilgili, "Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı yönetiyordu. İki takım aynı anda olmuyordu" dedi. Sarıca da bir süre önce Beşiktaş'ta ayrılacağının sinyallerini vermişti.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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