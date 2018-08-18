Beşiktaş Sompo Japan, başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu ayrılıkla ilgili, "Sarıca hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı yönetiyordu. İki takım aynı anda olmuyordu" dedi. Sarıca da bir süre önce Beşiktaş'ta ayrılacağının sinyallerini vermişti.
Beşiktaş’ta Ufuk Sarıca dönemi resmen bitti
Etiketler: Beşiktaş , Ufuk Sarıca
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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