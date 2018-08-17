Zenit 4 yediği Minsk’i 8-1’lik skorla eledi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında Zenit, Dinamo Minsk'i uzatmalar sonucunda 8-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı. Bilindiği gibi Zenit, ilk maçta rakibine 4-0 mağlup olmuştu.
10 KİŞİYLE ZAFERE
22'de Parades'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Zenit, 66'da Noboa, 75 ve 78'de Dzyuba'nın attığı gollerle 90 dakikayı 4-0 önde tamamladı. Maç uzatmaya gitti. 99'da Yahaya farkı 3'e indirdi. Ancak, Driussi, Dzyba ve Mak (2) skoru belirledi. Zenit 72'de 10 kişi kaldı.
10 KİŞİYLE ZAFERE
22'de Parades'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Zenit, 66'da Noboa, 75 ve 78'de Dzyuba'nın attığı gollerle 90 dakikayı 4-0 önde tamamladı. Maç uzatmaya gitti. 99'da Yahaya farkı 3'e indirdi. Ancak, Driussi, Dzyba ve Mak (2) skoru belirledi. Zenit 72'de 10 kişi kaldı.
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