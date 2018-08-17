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4 yediği Minsk’i ’lik skorla eledi

Rus ekibi, ’nde 4-0 yenildiği ’i evinde uzatmalara giden maçta 8 golle uğurladı

Zenit 4 yediği Minsk’i 8-1’lik skorla eledi
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında Zenit, Dinamo Minsk'i uzatmalar sonucunda 8-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı. Bilindiği gibi Zenit, ilk maçta rakibine 4-0 mağlup olmuştu.

10 KİŞİYLE ZAFERE
22'de Parades'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan , 66'da Noboa, 75 ve 78'de Dzyuba'nın attığı gollerle 90 dakikayı 4-0 önde tamamladı. Maç uzatmaya gitti. 99'da Yahaya farkı 3'e indirdi. Ancak, Driussi, Dzyba ve Mak (2) skoru belirledi. Zenit 72'de 10 kişi kaldı.
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