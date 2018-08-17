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Son dakika: Emre Akbaba 'da

, Emre Akbaba i için Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı

Emre Akbaba Galatasarayda
Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın Kulubümüze i konusunda, futbolcu ve kulubü Aytemiz Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın kasasından bu transfer için 3 milyon euro çıkacakken, kalan ücret spornsor firma tarafından karşılanacak.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bir sponsorumuz, transfer konusunda bize yardımcı olacağını açıkladı. 1-2 saat içinde yüzleri güldürecek haberleri açıklayacağız."

"'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. iddiaları söz konusu değil."

"Emre Akbaba transferiyle ilgili 3 milyon Euro'luk teklifimiz geçerli. Bunun üstünü sponsorumuz karşılayacak."

"Biz 'nın bize verdiği sınırlara göre hareket ediyoruz. Sponsorumuz olan NEF'e teşekkür ederiz. Dostlarımızın yardımıyla transfer yapabileceğiz"

"Bugün geleceğimiz adına geniş görüşmeler oldu. Toplantıda transfer dışında maçıyla ilgili de konuştuk."

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 18:39
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