Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi! Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, "Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz" dedi.

Öte yandan Mustafa Pektemek iddialarını yanıtlayan Albayrak, "Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil" ifadesini kullandı.