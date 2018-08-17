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Son dakika: 'tan müjdesi

Son dakika! Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı 'tan müjdesi geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, "Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz" dedi.

Cimboma transfer müjdesi! 2 saat içinde...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı 'tan müjdesi! Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, "Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz" dedi.

Öte yandan iddialarını yanıtlayan Albayrak, "'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil" ifadesini kullandı.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 16:05
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