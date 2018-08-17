Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi! Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, "Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz" dedi.
Öte yandan Mustafa Pektemek iddialarını yanıtlayan Albayrak, "Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.