Birkaç yıl önce futbolunun "yeni imparatoru" olarak lanse edilen Emre Mor yaptığı paylaşımla futbolseverleri üzdü. 2016'da Borussia Dortmund'da 16 milyon euroya transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Mor daha sonra İspanyol ekibi Celta Vigo'ya gitti. Ancak Mor burada da disiplinsiz davranışları ve verilen şansları değerlendirememesiyle beklentilerin çok uzağında kaldı ve kadro dışı bırakıldı. Son olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emre Mor üzerinde kendi adı yazan bir tahtta oturunca futbolseverler "Artık Emre Mor'dan umudumuzu kestik" ifadesini kullandı.
İmpara'Mor'
Etiketler: Borussia Dortmund , emir mor
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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