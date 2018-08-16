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istifa etti

Özkan Sümer istifa etti
'da Futbol Genel Koordinatörü ve Başkan Başdanışmanı görevini yürüten , yönetime istifasını sundu. Sümer'in yönetimle genç oyuncuların takımdaki durumu hakkında yaşanan fikir uyuşmazlığı nedeniyle görevinden istifa ettiği öğrenildi. Bordo-Mavili yönetiminin önemli bir kısmının Özkan Sümer'in istifasını kabul etmeyi düşündüğü ve farklı bir proje ile yollarına devam etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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