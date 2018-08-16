LASK Linz - Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor. Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.



Teknik direktör Şenol Güneş, Vida'yı kadroya dahil ederken, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek kafilede yer almadı. İlk maçı Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla tur arayacak. Üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.



BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor. Karşılaşmanın en az 2 farklı Linz lehine sonuçlanması halinde play-off'a kalan ekip Avusturya temsilcisi olacak. Linz'in 1-0 yenmesi halinde ise uzatma dakikaları ve skor değişmediği takdirde penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek.



Beşiktaş, Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 10. müsabakasını oynayacak. Beşiktaş, bu ülke temsilcilerinden Rapid Wien ile 8 kez karşı karşıya gelirken, rakibine 3 kez üstünlük kurdu. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Rapid Wien'e 4 kez mağlup oldu.



AVRUPA'DA 208. SINAV

Kara Kartal, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.



DIŞ SAHADA ETKiLi DEĞiL

Beşiktaş, LASK Linz maçıyla Avrupa kupalarında 104. dış saha maçına çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 58 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 118 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 191 gol gördü.



'KUPA 2'DE 106. MAÇ

Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 106. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 105 maç yapan siyah- beyazlı ekip, 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 168 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87'de adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-03'te ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2016-17 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.