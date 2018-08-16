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En yetenekli çocuklar 'den

İki aylık yetenek taraması ve spora yönlendirme projesinde 423 bin çocuk incelendi... 46 bin çocuk seçildi. En başarılı bölge ise oldu

En yetenekli çocuklar Karadenizden

Turkcell'in ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde yaklaşık 47 bin öğrenci, Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor

TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞILDI
Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin, Mayıs 2018'de başlatılan ve toplam 81 ilde, 423 bin 557 ilkokul 3. sınıfa giden öğrenciye erişilen ilk etabının karşılaştırmalı sonuçları da belli oldu.

​EN ÇOK KATILIM MARMARA'DA
Taranan 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 46 bin 884 öğrenci, devam eden çalışma programına dahil edildi. genelinde 9.623 ile en çok Marmara Bölgesi'ndeki çocuklar programa katıldı.



YENİ 1.3 MİLYON ÇOCUK
Sonuca bakıldığında, yüzdesel olarak en başarılı olan bölgeler ise yüzde 13'le ve yüzde 12 ile oldu. Programın bundan sonraki hedefi ise 1.3 milyon çocuğa ulaşmak.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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