Turkcell'in ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde yaklaşık 47 bin öğrenci, Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor



TÜM TÜRKİYE'YE ULAŞILDI

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin, Mayıs 2018'de başlatılan ve toplam 81 ilde, 423 bin 557 ilkokul 3. sınıfa giden öğrenciye erişilen ilk etabının karşılaştırmalı sonuçları da belli oldu.



​EN ÇOK KATILIM MARMARA'DA

Taranan 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 46 bin 884 öğrenci, devam eden çalışma programına dahil edildi. Türkiye genelinde 9.623 ile en çok Marmara Bölgesi'ndeki çocuklar programa katıldı.







YENİ HEDEF 1.3 MİLYON ÇOCUK

Sonuca bakıldığında, yüzdesel olarak en başarılı olan bölgeler ise yüzde 13'le Karadeniz ve yüzde 12 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Programın bundan sonraki hedefi ise 1.3 milyon çocuğa ulaşmak.