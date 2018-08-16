Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 0-0 beraber kaldığı Burnley ile İngiltere'de rövanş maçına çıkıyor. Abdullah Avcı'nın takımı, Burnley deplasmanında her türlü gollü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. Rövanş maçı da 0-0 sona ererse turun galibi uzatmalarda ya da seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Burnley, 90 dakika sonunda kazanan taraf olursa turu geçecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



BURNLEY: Hart, Bardsley, Kevin Long, Ben Gibson, Taylor, Westwood, Stephen Ward, Lennon, Hendrick, Sam Vokes, Barnes



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan Can Kahveci, Visca, Kerim Frei, Bajic

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