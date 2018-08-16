Yol Durumu
  1. LASK Linz - Beşiktaş | CANLI
  2. Lask Linz - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

CANLI | -Medipol

, Perşembe günü ilk maçta 0-0 berabere kaldığı deplasmanına konuk oluyor

CANLI | Burnley-Medipol Başakşehir

Medipol , UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 0-0 beraber kaldığı ile 'de rövanş maçına çıkıyor. 'nın takımı, Burnley deplasmanında her türlü gollü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. Rövanş maçı da 0-0 sona ererse turun galibi uzatmalarda ya da seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Burnley, 90 dakika sonunda kazanan taraf olursa turu geçecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BURNLEY: Hart, Bardsley, Kevin Long, Ben Gibson, Taylor, Westwood, Stephen Ward, Lennon, Hendrick, Sam Vokes, Barnes

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, İrfan Can Kahveci, Visca, Kerim Frei, Bajic

Etiketler: , , , ,
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 19:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar