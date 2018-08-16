Beşiktaş, Lask Linz maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Lask Linz ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç için hazırlıklarını dün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Linzer Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Lask maçının taktik provasını yapan Siyah-Beyazlılar, ardından kampa girdi.
Etiketler: Beşiktaş , Şenol Güneş , UEFA , Lask Linz
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.