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Beşiktaş, Lask Linz maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında bugün Lask Linz ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maç için hazırlıklarını dün akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Linzer Stadı'nda yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör yönetiminde Lask maçının taktik provasını yapan Siyah-Beyazlılar, ardından kampa girdi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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