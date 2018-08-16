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maçı hangi kanalda, saat kaçta?

, Perşembe günü ilk maçta 0-0 berabere kaldığı deplasmanına konuk oluyor. Maçın yayıncısı ise henüz belli değil. Maç hangi kanalda yayınlanacak? sorusu en çok merak edilenler arasında. İşte Burnley - Başakşehir maçına dair detaylar...

Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol , UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 0-0 beraber kaldığı ile 'de rövanş maçına çıkıyor. Zorlu mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılığını ise Vasile vatandaşları Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

'nın takımı, Burnley deplasmanında her türlü gollü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. Rövanş maçı da 0-0 sona ererse turun galibi uzatmalarda ya da seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Burnley, 90 dakika sonunda kazanan taraf olursa turu geçecek.

BAŞAKŞEHİR-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Müsabaka Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Burnley-Başakşehir maçının yayıncısı ise henüz belli değil.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 19:04
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