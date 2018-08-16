Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 0-0 beraber kaldığı Burnley ile İngiltere'de rövanş maçına çıkıyor. Zorlu mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılığını ise Vasile vatandaşları Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

Abdullah Avcı'nın takımı, Burnley deplasmanında her türlü gollü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. Rövanş maçı da 0-0 sona ererse turun galibi uzatmalarda ya da seri penaltı atışları sonucunda belli olacak. Burnley, 90 dakika sonunda kazanan taraf olursa turu geçecek.

BAŞAKŞEHİR-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Müsabaka 16 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Burnley-Başakşehir maçının yayıncısı ise henüz belli değil.