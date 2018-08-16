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Avrupa’nın en büyüğü

Uzatmalara giden mücadelede ’i 4-2 mağlup eden , ’nın sahibi oldu

Avrupa’nın en büyüğü Atletico Madrid
Avrupa'nın en büyüğü ... Estonya'nın Tallin kentinde oynanan Finali'nde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i uzatmalar neticesinde 4-2 yenen Atletico Madrid, Avrupa futbolunun en büyük kupasını müzesine götürdü. COSTA'DAN DUBLE
Atletico'nun maçtaki gollerini 1 ve 79'da , 98'de Saul Niguez ve 104'te Koke attı. 'in maçtaki golleri ise 27'de Benzema ve 71'de penaltıdan 'tan geldi.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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