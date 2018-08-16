Avrupa'nın en büyüğü Atletico Madrid... Estonya'nın Tallin kentinde oynanan Süper Kupa Finali'nde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i uzatmalar neticesinde 4-2 yenen Atletico Madrid, Avrupa futbolunun en büyük kupasını müzesine götürdü. COSTA'DAN DUBLE
Atletico'nun maçtaki gollerini 1 ve 79'da Diego Costa, 98'de Saul Niguez ve 104'te Koke attı. Real Madrid'in maçtaki golleri ise 27'de Benzema ve 71'de penaltıdan Sergio Ramos'tan geldi.
Atletico'nun maçtaki gollerini 1 ve 79'da Diego Costa, 98'de Saul Niguez ve 104'te Koke attı. Real Madrid'in maçtaki golleri ise 27'de Benzema ve 71'de penaltıdan Sergio Ramos'tan geldi.
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