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kazandı

Sümeyye Boyacı altın madalya kazandı
İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda , kazandı. 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alan Boyacı, göğsümüzü kabarttı. Milli sporcuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tebrik etti.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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