İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, altın madalya kazandı. 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alan Boyacı, göğsümüzü kabarttı. Milli sporcuyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tebrik etti.
Etiketler: Altın madalya , Sümeyye Boyacı , Milli sporcu
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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