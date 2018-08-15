Federasyondan 9 kulübe 23.4 milyon lira

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulayacağı prim sistemi belli oldu... TFF galibiyete 2.6 milyon lira, beraberliği ise 1.3 milyon lira ödeyecek. Buna göre Süper Lig'in ilk hatftasında oynanan maçları kazanan 9 takıma toplam 23.4 milyon lira prim verilecek. Ayrıca 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon liralık ödülünün sahibi de olacak.