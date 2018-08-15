Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulayacağı prim sistemi belli oldu... TFF galibiyete 2.6 milyon lira, beraberliği ise 1.3 milyon lira ödeyecek. Buna göre Süper Lig'in ilk hatftasında oynanan maçları kazanan 9 takıma toplam 23.4 milyon lira prim verilecek. Ayrıca 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon liralık ödülünün sahibi de olacak.
Federasyondan 9 kulübe 23.4 milyon lira
TFF, ligin ilk haftasında kazanan takımlara galibiyet primi olarak 2.6 milyon lira ödeme yapacak
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu , süper lig , TFF
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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