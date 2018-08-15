CANLI | Real Madrid - Atletico Madrid

İki İspanyol takımını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid. A Le Coq (Lilleküla) Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcıları ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz.





İLK 11'LER

REAL MADRİD: Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Toni Kroos, Carlos Casemiro, Marcos Asensio, Isco, Karim Benzema, Gareth Bale

ATLETİCO MADRİD: Jan Oblak, Diego Godin, Stefan Savic, Juanfran, Lucas Hernandez, Koke, Saul Niguez, Thomas Lemar, Rodri, Antoine Griezmann, Diego Costa

COURTOUIS VE MODRIC KADRODA

Teknik direktör Zinedine Zidane ve Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla yeni bir döneme giren Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui, maç kadrosunda yeni transfer Thibaut Courtois ve Hırvat yıldız Luka Modric'e yer verdi.

GRIEZMANN İLK 11'DE

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yaz ayında Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. 27 yaşındaki oyucun Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkıyor.

TRANSFERLER

Real Madrid: Vinicius Juniro (Flamengo, 45 milyon Euro), Thibaut Courtois (Chelsea, 35 milyon Euro), Alvaro Odriozola (Real Sociedad, 30 milyon Euro), Andriy Lunin (Zorya Lugansk, 8.5 milyon Euro), Omar Mascarell (Eintracht Frankfurt, 4 milyon Euro), Lucas Torro (Osasuna, 1.75 milyon Euro)

Atletico Madrid: Thomas Lemar (Monaco, 70 milyon Euro), Rodri (Villarreal, 20 milyon Euro), Nikola Kalinic (14.5 milyon Euro), Santiago Arias (PSV Eindhoven, 11 milyon Euro), Jonny Castro (Celta Vigo, 7 milyon Euro), Antonio Adan (Real Betis, 1 milyon Euro), Gelson Martins (bonservissiz)