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atıyor kazanıyor

Hollandalı, Dolmabahçe’de 13 gol atarken bu maçları kazandı

Babel atıyor Kartal kazanıyor
Beşiktaş, Babel'in 'ta gol attığı maçların tamamını kazandı. Siyah-Beyazlı formayla resmi maçlarda 25 gol atan Hollandalı yıldız bunların 13'ünü Vodafone Park'ta attı.

LİGDE 9 GOLÜ VAR
attığı 13 golün 9'unu 'de kaydederken Avrupa Kupaları'nda fileleri 4 kez havalandırdı. Babel geçen sezon maçında da hat-trick yapmayı başardı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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