Babel atıyor Kartal kazanıyor

Beşiktaş, Babel'in Vodafone Park'ta gol attığı maçların tamamını kazandı. Siyah-Beyazlı formayla resmi maçlarda 25 gol atan Hollandalı yıldız bunların 13'ünü Vodafone Park'ta attı.
LİGDE 9 GOLÜ VAR
Babel attığı 13 golün 9'unu Süper Lig'de kaydederken Avrupa Kupaları'nda fileleri 4 kez havalandırdı. Babel geçen sezon Osmanlıspor maçında da hat-trick yapmayı başardı.
LİGDE 9 GOLÜ VAR
Babel attığı 13 golün 9'unu Süper Lig'de kaydederken Avrupa Kupaları'nda fileleri 4 kez havalandırdı. Babel geçen sezon Osmanlıspor maçında da hat-trick yapmayı başardı.
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