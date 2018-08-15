40 milyon Euro da uçup gitti!

Benfica karşısında turu getirecek skoru bulamayan Fenerbahçe ekonomik olarak da çok büyük bir geliri elinin tersiyle itti. Kanarya eğer bu sezon gruplara kalsaydı 15 milyon Euro'luk ayak bastı parasının sahibi olacaktı. Sarı-Lacivertililer grubunu puan almadan bile tamamlasa yayın ve reklam gelirleriyle birlikte 40 milyon Euro'ya yakın bir geliri kasasına koyacaktı.