G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yeni form tutuyorum. Ankaragücü maçında performansımı tam olarak gösteremedim. Göztepe maçında daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi. Yıldız oyuncu, Türkiye'nin en iyi takımının Galatasaray olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye’nin en iyisi Galatasaray
Etiketler: Galatasaray , Türkiye , Göztepe
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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