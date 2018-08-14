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’nin en iyisi

Türkiye’nin en iyisi Galatasaray
G.Saray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yeni form tutuyorum. Ankaragücü maçında performansımı tam olarak gösteremedim. Göztepe maçında daha iyi olacağımı düşünüyorum" dedi. Yıldız oyuncu, Türkiye'nin en iyi takımının Galatasaray olduğunu sözlerine ekledi.
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