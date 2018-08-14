Trabzonspor, Başakşehir'e 2-0 yenilirken yerel medya ateş püskürdü. İşte başlıklar: Kuzey Ekspres Gazetesi, "İki kafa ile yıkıldık", Karadeniz Gazetesi, "Ders almak lazım", Günebakış Gazetesi, "Erken uyarı", Son Nokta Gazetesi, "Desenize işimiz var" ve Taka Gazetesi, "Değişen bir şey yok!"
Trabzon’da değişen bir şey yok!
Yerel medya, Başakşehir yenilgisi sonrasında Bordo-Mavili takıma eleştirilerde bulundu
Etiketler: Trabzon , Başakşehir , yerel medya , Karadeniz , Trabzonspor
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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