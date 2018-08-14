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’da değişen bir şey yok!

, yenilgisi sonrasında Bordo-Mavili takıma eleştirilerde bulundu

Trabzon’da değişen bir şey yok!
Trabzonspor, 'e 2-0 yenilirken ateş püskürdü. İşte başlıklar: Kuzey Ekspres Gazetesi, "İki kafa ile yıkıldık", Gazetesi, "Ders almak lazım", Günebakış Gazetesi, "Erken uyarı", Son Nokta Gazetesi, "Desenize işimiz var" ve Taka Gazetesi, "Değişen bir şey yok!"
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