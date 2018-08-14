SPOR Toto Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Sarı-Kırmızılı ekip taraftarının desteğiyle maça çok etkili başladı. 14. dakikada Silvestre Varela'nın asistinde Tjaronn Chery topu ağlara gönderdi. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ise Antalyasporlu Charles ikinci sarı karttan oyundan atıldı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kayserispor, 74'te farkı 2'ye çıkardı. Yıldız futbolcusu Deniz Türüç'ün asistinde sahneye çıkan Umut Bulut skoru belirleyen golü kaydetti.
Kayseri’den süper gala
Süper Lig’de Kayserispor evinde Antalyaspor’u Chery ve Umut Bulut’un golleriyle yıktı... Konuk ekipte Charles 40’ta kızardı...
Etiketler: süper lig , umut bulut , Kayserispor , Antalyaspor
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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