Haydi Fener tek hedef zafer

BU akşam Türkiye nefesini tutacak, tüm gözler Kadıköy'de olacak... 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile saat 21.00'de karşılaşacak.



İKİ FARKLI GALİBİYET ŞART

1 hafta önce Lizbon'daki maçı şanssız bir şekilde 1-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler'e tur için her türlü iki farklı galibiyet yetecek. 2-1, 3-2, 4-3 gibi gollü tek farklı Fenerbahçe üstünlüklerinde ise Benfica g��lecek. Eğer 90 dakika temsilcimizin 1-0 galibiyeti ile biterse bu kez maç uzatmalara gidecek.



JOSEF DE SOUZA YİNE YOK

Ülker Stadı'ndaki tarihi maçı Slovenya Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası bulunan Josef yine forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler'in bu akşam en önemli silahlarından birisi Kadıköy'deki taraftarı olacak.



YIKILMAZ KALE KADIKÖY

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında taraftarı önünde oynadığı son 12 maçta tek mağlubiyet yaşarken, 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Söz konusu son 12 maçta rakiplerine sadece 7 kez gol şansı tanıyan Sarı-Lacivertliler, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.