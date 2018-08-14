Fenerbahçe - Benfica | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica karşısında tur şansı arayacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21:00'de başlayacak. Kritik mücadele, D-Smart platformu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalından naklen ekranlara gelecek.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Hasan Ali, Isla, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Valbuena, Alper Potuk, Giuliano

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​FENERBAHÇE, BENFİCA KARŞISINDA NASIL TUR ATLAR?

Portekiz'deki ilk maçta rakibine 1-0'lık skorla boyun eğen Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı var. Benfica'nın gol attığı bir farklı Fenerbahçe galibiyetleri, temsilcimize yeterli olmayacak. Fenerbahçe, maçı 1-0 kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.

Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.

UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.