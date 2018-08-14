Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Akdeniz ekibinin yönetimine şu ifadeleri kullandı: "Bu saatten sonra Emre'nin faydalı, verimli şekilde burada oynama şansı yok. Kafası Galatasaray'da... Sezon sonu bedavaya gideceğine bir orta yol bulup bu işi halledelim."
Emre’ye izin verelim!
Alanya’nın hocası Mesut Bakkal yönetime, “Emre sezon sonu bedava gidecek. Orta yol bulup işi halledelim” dedi
Etiketler: Mesut Bakkal , Emir , Akdeniz , Teknik Direktörü , Galatasaray
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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