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Emre’ye izin verelim!

Alanya’nın hocası yönetime, “Emre sezon sonu bedava gidecek. Orta yol bulup işi halledelim” dedi

Emre’ye izin verelim!
Alanyaspor , Akdeniz ekibinin yönetimine şu ifadeleri kullandı: "Bu saatten sonra Emre'nin faydalı, verimli şekilde burada oynama şansı yok. Kafası 'da... Sezon sonu bedavaya gideceğine bir orta yol bulup bu işi halledelim."
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