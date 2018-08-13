Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Bizim için üzücü bir sonuç oldu. İstediklerimizi yapamadık" dedi. İlk haftadan eksiklerini görmelerinin avantaj olacağını belirten Karaman, "Bu yenilgiden ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı. "2-3 oyuncumuzdan farklı bir duruş bekliyorduk" diyen Ünal hoca, bu ifadeleriyle bazı oyuncuların hayal kırıklığı yaşattığını ima etti.
Yenilgiden ders çıkaracağız
Trabzon’un hocası Karaman, “Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Bu yenilgiden dersler çıkaracağız” dedi
Etiketler: Teknik Direktörü , Ünal Karaman , Başakşehir
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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