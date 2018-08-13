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Yenilgiden ders çıkaracağız

Trabzon’un hocası Karaman, “Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Bu yenilgiden dersler çıkaracağız” dedi

Yenilgiden ders çıkaracağız
Trabzonspor , 'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Bizim için üzücü bir sonuç oldu. İstediklerimizi yapamadık" dedi. İlk haftadan eksiklerini görmelerinin avantaj olacağını belirten Karaman, "Bu yenilgiden ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı. "2-3 oyuncumuzdan farklı bir duruş bekliyorduk" diyen Ünal hoca, bu ifadeleriyle bazı oyuncuların hayal kırıklığı yaşattığını ima etti.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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