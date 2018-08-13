Trabzonspor karavana attı

Süper Lig'e 2-0'lık Başakşehir yenilgisiyle başlayan Trabzonspor, bu maçta rakip kaleye 10 şut çekti. Ancak Bordo-Mavili futbolcular bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. Trabzonspor böylelikle 5 Nisan 2015'teki Konyaspor maçından bu yana ilk kez Süper Lig'de bir maçı isabetli şut atmadan tamamladı. Trabzonlu futbolcular dün 1 1 ortada ise iki isabet sağladı.
BURAK YILMAZ'I MUMLA ARATTI
Takım olarak Başakşehir karşısında etkisiz bir görüntü çizen Rodallega, Burak Yılmaz'ın yokluğunu fazlasıyla hissetirdi. Kolombiyalı forvet oyuncusu Başakşehir savunmasının arasında kayboldu.
BURAK YILMAZ'I MUMLA ARATTI
Takım olarak Başakşehir karşısında etkisiz bir görüntü çizen Rodallega, Burak Yılmaz'ın yokluğunu fazlasıyla hissetirdi. Kolombiyalı forvet oyuncusu Başakşehir savunmasının arasında kayboldu.
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