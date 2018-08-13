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karavana attı

kalesine 10 şut yollayan , çerçeveyi bulamadı...

Trabzonspor karavana attı
Süper Lig'e 2-0'lık yenilgisiyle başlayan , bu maçta rakip kaleye 10 şut çekti. Ancak Bordo-Mavili futbolcular bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı. Trabzonspor böylelikle 5 Nisan 2015'teki maçından bu yana ilk kez 'de bir maçı isabetli şut atmadan tamamladı. Trabzonlu futbolcular dün 1 1 ortada ise iki isabet sağladı.


'I MUMLA ARATTI
Takım olarak Başakşehir karşısında etkisiz bir görüntü çizen Rodallega, Burak Yılmaz'ın yokluğunu fazlasıyla hissetirdi. Kolombiyalı forvet oyuncusu Başakşehir savunmasının arasında kayboldu.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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