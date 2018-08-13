Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yapmak üzere 4 gün önce İstanbul'a getirdiği İranlı Morteza Pouraliganji, Bordo-Mavililer'in Başakşehir'le oynadığı maçı statta izledi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Morteza Başakşehir maçını statta izledi
Trabzonspor’un transfer görüşmesi yaptığı İranlı, dünkü maçı statta izledi
Etiketler: Başakşehir , Trabzonspor , transfer , İstanbul
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.