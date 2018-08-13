Yol Durumu
  1. Asıl süper Beşiktaş!
  2. Yenilgiden ders çıkaracağız

Morteza maçını statta izledi

’un görüşmesi yaptığı İranlı, dünkü maçı statta izledi

Morteza Başakşehir maçını statta izledi
Trabzonspor'un görüşmeleri yapmak üzere 4 gün önce 'a getirdiği İranlı Morteza Pouraliganji, Bordo-Mavililer'in 'le oynadığı maçı statta izledi. 'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Etiketler: , , ,
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar