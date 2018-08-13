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Çolak’tan

Milli cimnastikçi , Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde kazanarak Türkiye’ye bir ilki yaşattı

Çolak’tan gümüş madalya
İbrahim Çolak'tan tarihi başarı... İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 'nda halka aletinde 15 bin 100 puan elde eden Çolak, nın sahibi oldu. Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'ın altın madalya kazandığı halka aletinde, Büyük Britanyalı Courtney Tulloch ise bronz madalyaya ulaştı.

İLK MADALYA...
Tarihi bir başarıya imza atan , Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirmiş oldu. 21 yaşındaki Çolak'a tebrik yağdı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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