Çolak’tan gümüş madalya

İbrahim Çolak'tan tarihi başarı... İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde 15 bin 100 puan elde eden Çolak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'ın altın madalya kazandığı halka aletinde, Büyük Britanyalı Courtney Tulloch ise bronz madalyaya ulaştı.
İLK MADALYA...
Tarihi bir başarıya imza atan İbrahim Çolak, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirmiş oldu. 21 yaşındaki Çolak'a tebrik yağdı.
İLK MADALYA...
Tarihi bir başarıya imza atan İbrahim Çolak, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirmiş oldu. 21 yaşındaki Çolak'a tebrik yağdı.
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