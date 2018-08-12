Rize'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rize-Kasımpaşa maçını izledi. Stattaki taraftarlar Başkan Erdoğan'a uzun süre sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, maç öncesi her iki takımın soyunma odasını ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.
Başkan Erdoğan’a Rize’de sevgi seli
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Rize
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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