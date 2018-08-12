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Başkan Erdoğan’a ’de sevgi seli

Başkan Erdoğan’a Rize’de sevgi seli
Rize'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı , Çaykur -Kasımpaşa maçını izledi. Stattaki taraftarlar Başkan Erdoğan'a uzun süre sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, maç öncesi her iki takımın soyunma odasını ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.



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