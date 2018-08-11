Ankaragücü karşısında Fatih Terim'in ilk 11'de görev verdiği Eren Derdiyok, 90+2'de takımının 3. golünü atarak üst üste iki resmi maçta fileleri sarsmış oldu. Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan Eren, "Zor bir dönem atlattım. Şu an olumlu ilerliyorum. Takım adına sevinçliyim" diye konuştu.
Zor bir dönemi geride bıraktım
Galatasaray’ın Ankaragücü karşısında 3. golünü atan Eren, “Zor bir dönem atlattım. Şu an olumlu ilerliyorum. Mutluyum” dedi
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.