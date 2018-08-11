Zor bir dönemi geride bıraktım

Ankaragücü karşısında Fatih Terim'in ilk 11'de görev verdiği Eren Derdiyok, 90+2'de takımının 3. golünü atarak üst üste iki resmi maçta fileleri sarsmış oldu. Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulunan Eren, "Zor bir dönem atlattım. Şu an olumlu ilerliyorum. Takım adına sevinçliyim" diye konuştu.