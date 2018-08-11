Nwakaeme’de işlem tamam

Trabzonspor , presnip anlaşmasına vardığı Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi transfer görüşmeleri için Türkiye'ye getirdi. Bordo-mavili kulüp takımından uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek üzere olduğu oyuncuyla bugün resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.



HAPOEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun kulübü Hapoel Beer Sheva, Nwakaeme için internet sitesinden veda mesajı yayımladı ve transfer büyük oranda resmiyet kazandı. Trabzon Nijeryalı futbolcuyla yıllığı 800 bin Euro'dan 3 yyıllık sözleşme imzalayacak.