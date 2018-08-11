Trabzonspor , presnip anlaşmasına vardığı Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi transfer görüşmeleri için Türkiye'ye getirdi. Bordo-mavili kulüp takımından uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek üzere olduğu oyuncuyla bugün resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.
HAPOEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Oyuncunun kulübü Hapoel Beer Sheva, Nwakaeme için internet sitesinden veda mesajı yayımladı ve transfer büyük oranda resmiyet kazandı. Trabzon Nijeryalı futbolcuyla yıllığı 800 bin Euro'dan 3 yyıllık sözleşme imzalayacak.
Nwakaeme’de işlem tamam
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nwakaeme’yi Türkiye’ye getirdi. 29 yaşındaki golcü için kulübü Hapoel Beer Sheva da veda mesajı yayımladı
Trabzonspor , presnip anlaşmasına vardığı Nijeryalı forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi transfer görüşmeleri için Türkiye'ye getirdi. Bordo-mavili kulüp takımından uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek üzere olduğu oyuncuyla bugün resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.
Etiketler: hapoel beer-sheva , transfer , Trabzonspor , Türkiye
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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