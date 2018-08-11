Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu evinde Bursaspor'u ağırladığı maçla açtı. Tribünlerde maç öncesinde sezona adı verilen efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis için koreografi yapıldı ve görsel bir şova imza atıldı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Andre Ayew ve Barış Alıcı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin başında ilk lig maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0'ın rövanşında Benfica'yı konuk edecek olan Kanarya, 14 Ağustos'taki zorlu maç öncesinde 2-1'lik galibiyetle moral depoladı ve taraftarı önünde lige iyi bir başlangıç yaptı. Öte yandan Fenerbahçe, ligde 7 yıl sonra ilk kez 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Maçın ilk golü 16. dakikada geldi! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Yusuf Erdoğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Josef De Souza bu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi ancak arka direğe düşen topa hareketlenen William Troost-Ekong kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



Fenerbahçe bu golden 4 dakika sonra penaltı kazandı. Mehmet Topal, Yusuf Erdoğan'la girdiği pozisyon sonrasında yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Giuliano hata yapmadı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde Fenerbahçe bir gol daha buldu: Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topta araya Barış Alıcı girdi. Giuliano kendisine gelen topu ceza sahası içine doldurdu. Ceza sahası içinde Roberto Soldado kafa ile topu Josef De Souza'ya indirdi Josef De Souza sağ ayağı ile topa dokunuşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, Josef De Souza'nın golüyle 2-1'lik skor üstünlüğünü yakaladı.







Fenerbahçeli futbolcular, Bursaspor ile oynayacağı maç öncesi ısınmaya futbolcuların üstünde Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter'in fotoğrafının bulunduğu tişörtle sahaya çıktı

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Bursaspor, 51. dakikada gole yaklaştı: Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Yusuf Erdoğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunma oyuncularından dönen topla buluşan Stephane Badji ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

HAKEM PENALTI, VAR 'OFSAYT' DEDİ

Karşılaşmada 60. dakika oynanırken hakem Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı verdi. Yoğun itirazlar sonrasında VAR'a başvuran Meler, bir süre VAR ile konuşarak iletişim kurdu. Meler daha sonra VAR uyarısıyla pozisyon başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Fenerbahçe'de Barış Alıcı, 83. dakikada yerini Elif Elmas'a bırakırken sarı-lacivertli taraftarlar genç futbolcuya alkışlarla destek verdi. Ali Koç, Barış'ı ayakta alkışladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, maçı 2-1 kazanarak son iki yıldaki kötü lig başlangıcını unutturdu.