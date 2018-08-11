Bu zeminde ne yapsınlar!

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı sonrası karşılaşmanın oynandığı Osmanlı Stadı'nın zeminine isyan etti. Sahanın futbol oynamaya müsait olmadığını belirten Terim, "Bu sahada futbol oynatmıyorum diyecek biri yok mu? Bu çocuklar bu zeminde ne yapsın?" dedi
TAKIMDAN MEMNUNUM
Zemine rağmen 3 puanı almalarının önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İlk haftalarda kazanmak çok önemlidir. Yavaş yavaş form tutacağız" diye konuştu.
TAKIMDAN MEMNUNUM
Zemine rağmen 3 puanı almalarının önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İlk haftalarda kazanmak çok önemlidir. Yavaş yavaş form tutacağız" diye konuştu.
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