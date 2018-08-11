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Bu zeminde ne yapsınlar!

’daki bozuk zeminden şikayet eden Terim, “Bu sahada oynatmıyorum diyecek biri yok mu? Bu çocuklar bu zeminde ne yapsın! ”dedi

Bu zeminde ne yapsınlar!
G.Saray Fatih Terim, gücü maçı sonrası karşılaşmanın oynandığı Osmanlı Stadı'nın zeminine isyan etti. Sahanın oynamaya müsait olmadığını belirten Terim, "Bu sahada futbol oynatmıyorum diyecek biri yok mu? Bu çocuklar bu zeminde ne yapsın?" dedi

TAKIMDAN MEMNUNUM
Zemine rağmen 3 puanı almalarının önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İlk haftalarda kazanmak çok önemlidir. Yavaş yavaş form tutacağız" diye konuştu.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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