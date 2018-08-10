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son gününde ’dan üç bomba

Transferin son gününde Everton’dan üç bomba
İngiltere'de transfer sezonunun son gününü yoğun geçiren ekiplerinden , 'dan Kolombiyalı Yerry Mina ve Andre Gomes ile ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı 'ı renklerine bağladı. Everton, Mina için Barça'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Gomes ise 1 yıllığına kiralandı.
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