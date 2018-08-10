İngiltere'de transfer sezonunun son gününü yoğun geçiren Premier Lig ekiplerinden Everton, Barcelona'dan Kolombiyalı Yerry Mina ve Andre Gomes ile Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Bernard'ı renklerine bağladı. Everton, Mina için Barça'ya 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Gomes ise 1 yıllığına kiralandı.
Transferin son gününde Everton’dan üç bomba
Etiketler: Premier Lig , Transferin , shakhtar donetsk , Bernard , Barcelona , İngiltere , Everton
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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