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Siyah-beyazlılar evinde gol olup yağıyor!

, evinde oynadığı son 20 Avrupa kupası maçında rakip fileleri tam 35 kez havalandırdı...

Siyah-beyazlılar evinde gol olup yağıyor!
Beşiktaş, evinde oynadığı Avrupa kupası maçlarında adeta gol olup yağıyor... Siyah- Beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 20 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

İKİ MAÇTA 7 GOL
, oynadığı son 20 maçta rakip fileleri tam 35 kez havalandırdı. Son olarak Lask Linz'i 1-0 mağlup eden bundan önce oynadığı Torshavn maçında 6 gol atmıştı.
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