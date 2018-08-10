Siyah-beyazlılar evinde gol olup yağıyor!

Beşiktaş, evinde oynadığı Avrupa kupası maçlarında adeta gol olup yağıyor... Siyah- Beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 20 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
İKİ MAÇTA 7 GOL
Kara Kartal, oynadığı son 20 maçta rakip fileleri tam 35 kez havalandırdı. Son olarak Lask Linz'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş bundan önce oynadığı Torshavn maçında 6 gol atmıştı.
İKİ MAÇTA 7 GOL
Kara Kartal, oynadığı son 20 maçta rakip fileleri tam 35 kez havalandırdı. Son olarak Lask Linz'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş bundan önce oynadığı Torshavn maçında 6 gol atmıştı.
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