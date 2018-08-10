Morteza transferinde düğüm çözülüyor

Trabzospor'un Amiri ve Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği üçüncü İranlı oyuncu olan Morteza'da düğüm bugün çözülüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu son kararını bugün yönetim bildireceğini iletti.
TALİPLİSİ ÇOK....
Fırtına'nın transferinde ısrarcı olduğu Morteza, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine girmişti.
TALİPLİSİ ÇOK....
Fırtına'nın transferinde ısrarcı olduğu Morteza, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine girmişti.
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