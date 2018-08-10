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inde düğüm çözülüyor

’un bir süredir temas halinde olduğu stoper, kesin kararını bugün Bordo-Mavililer’e bildirecek

Morteza transferinde düğüm çözülüyor
Trabzospor'un Amiri ve Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği üçüncü oyuncu olan 'da düğüm bugün çözülüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu son kararını bugün yönetim bildireceğini iletti.

TALİPLİSİ ÇOK....
Fırtına'nın inde ısrarcı olduğu Morteza, 'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine girmişti.
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