Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun Benfica önündeki performansından hiç memnun kalmadı. Hollandalı teknik adamın Giuliano'yu Bursaspor maçında yedek kulübesine çekerek, ciddi bur uyarı verebileceği konuşuluyor. Giuliano, mücadele olarak da iyi gözükmemişti.
Giuliano’ya Cocu ayarı!
Brezilyalı yıldız, lige kulübede başlayabilir
Etiketler: Teknik Direktörü , Benfica , Bursaspor , Giuliano
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.