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’ya Cocu ayarı!

Brezilyalı yıldız, lige kulübede başlayabilir

Giuliano’ya Cocu ayarı!
Fenerbahçe Phillip Cocu, Giuliano'nun önündeki performansından hiç memnun kalmadı. Hollandalı teknik adamın Giuliano'yu Bursaspor maçında yedek kulübesine çekerek, ciddi bur uyarı verebileceği konuşuluyor. Giuliano, mücadele olarak da iyi gözükmemişti.
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