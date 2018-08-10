Yol Durumu
  1. Fenerbahçe ünlü isimle resmen imzaladı

Ankaragücü - | CANLI

Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunda ilk düdük çaldı. Ankaragücü - maçı başladı

Ankaragücü - Galatasaray | CANLI

Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonunda ilk düdük çaldı. Ankaragücü - maçı başladı.

İLK 11'LER​
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir.

ANKARAGÜCÜ VE GALATASARAY'DA SAKAT, CEZALI FUTBOLCULAR

Ankaragücü'nde sakatlıkları süren stoper Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila bu maçta forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da ise Tolga Ciğerci'nin sakatlığı sürerken iki bek oyuncusu Mariano ve Yuto Nagatomo'nun da sakatlıkları bulunuyor. Nagatomo ve Mariano'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda Ankaragücü 23 kez kazanırken 21 maç da berabere bitti. Galatasaray ise 77 kez kazandı. Öte yandan Ankaragücü ve Galatasaray'ın ligde oynadığı son altı karşılaşmada taraflar üçer galibiyet elde etti.

Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım 181 golle Galatasaray. Galatasaray'ın ise Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım da Ankaragücü. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maçın sonuçları...

27/01/08 TSL Ankaragücü 0 - 4 Galatasaray (0 - 3)
07/12/08 TSL Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray (0 - 0)
09/05/09 TSL Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü (1 - 0)
04/10/09 TSL Ankaragücü 3 - 0 Galatasaray (0 - 0)
27/01/10 TÜK Ankaragücü 0 - 0 Galatasaray (0 - 0)
14/03/10 TSL Galatasaray 3 - 0 Ankaragücü (2 - 0)
17/10/10 TSL Galatasaray 2 - 4 Ankaragücü (0 - 1)
13/03/11 TSL Ankaragücü 3 - 2 Galatasaray (0 - 1)
02/10/11 TSL Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray (0 - 2)
25/01/12 TSL Galatasaray 4 - 0 Ankaragücü (2 - 0)

Etiketler: ,
  • 10 Ağustos 2018, Cuma 20:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar