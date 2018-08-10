Spor Toto Süper Lig 2018-19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda ilk düdük çaldı. Ankaragücü - Galatasaray maçı başladı.



İLK 11'LER​

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir.

ANKARAGÜCÜ VE GALATASARAY'DA SAKAT, CEZALI FUTBOLCULAR

Ankaragücü'nde sakatlıkları süren stoper Alihan Kubalas ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila bu maçta forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da ise Tolga Ciğerci'nin sakatlığı sürerken iki bek oyuncusu Mariano ve Yuto Nagatomo'nun da sakatlıkları bulunuyor. Nagatomo ve Mariano'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.



İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda Ankaragücü 23 kez kazanırken 21 maç da berabere bitti. Galatasaray ise 77 kez kazandı. Öte yandan Ankaragücü ve Galatasaray'ın ligde oynadığı son altı karşılaşmada taraflar üçer galibiyet elde etti.

Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım 181 golle Galatasaray. Galatasaray'ın ise Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım da Ankaragücü. İşte iki takım arasında oynanan son 10 maçın sonuçları...

27/01/08 TSL Ankaragücü 0 - 4 Galatasaray (0 - 3)

07/12/08 TSL Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray (0 - 0)

09/05/09 TSL Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü (1 - 0)

04/10/09 TSL Ankaragücü 3 - 0 Galatasaray (0 - 0)

27/01/10 TÜK Ankaragücü 0 - 0 Galatasaray (0 - 0)

14/03/10 TSL Galatasaray 3 - 0 Ankaragücü (2 - 0)

17/10/10 TSL Galatasaray 2 - 4 Ankaragücü (0 - 1)

13/03/11 TSL Ankaragücü 3 - 2 Galatasaray (0 - 1)

02/10/11 TSL Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray (0 - 2)

25/01/12 TSL Galatasaray 4 - 0 Ankaragücü (2 - 0)