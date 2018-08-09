Çaykur Rizesporlu oyuncu Aminu Umar, ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, Rizesporlu taraftarlara da destek çağrısında bulundu. Nijeryalı futbolcu, Rizesporlu taraftarlara Türkçe olarak destek çağrısı yaparken, Karadeniz şivesiyle "Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca" ifadelerini kullandı.
Uşaklar gelun maça destek ister atmaca
Etiketler: Uşaklar , Çaykur Rizesporlu , Karadeniz
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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