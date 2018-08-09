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gelun maça destek ister atmaca

Uşaklar gelun maça destek ister atmaca
Çaykur Rizesporlu oyuncu Aminu Umar, ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, Rizesporlu taraftarlara da destek çağrısında bulundu. Nijeryalı futbolcu, Rizesporlu taraftarlara Türkçe olarak destek çağrısı yaparken, şivesiyle "Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca" ifadelerini kullandı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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