Trabzonspor'u açtığı tazminat davası sonrası 5 milyon 351 bin TL tazminat ödemeye mahkum eden Özer Hurmacı'ya yönetim ateş püskürdü. Özer için yapılan açıklamada, ''Trabzon'un çocuğu'' diye anılan oyuncu, indirim ve taksit taleplerimizi reddetmiştir. Kulübümüz lisans alabilmek için ödememiz gereken borcu tek seferde ödemiştir" denildi
Trabzonspor Özer’e ateş püskürdü
Bordo-Mavililer, kulübü TFF’ye şikayet eden eski futbolcuları Özer Hurmacı için sert bir açıklama yaptı
Etiketler: özer hurmacı , Trabzonspor , TFF , Trabzon
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.