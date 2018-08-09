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Özer’e ateş püskürdü

Bordo-Mavililer, kulübü ’ye şikayet eden eski futbolcuları için sert bir açıklama yaptı

Trabzonspor Özer’e ateş püskürdü
'u açtığı tazminat davası sonrası 5 milyon 351 bin TL tazminat ödemeye mahkum eden 'ya yönetim ateş püskürdü. Özer için yapılan açıklamada, ''Trabzon'un çocuğu'' diye anılan oyuncu, indirim ve taksit taleplerimizi reddetmiştir. Kulübümüz lisans alabilmek için ödememiz gereken borcu tek seferde ödemiştir" denildi
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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