Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci günün akşam seansında erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 20.33'lük derecesiyle serisini birinci sırada tamamlayarak finale kaldı. Erkekler 200 metre final yarışı, bugün TSİ 22.05'te yapılacak. Öte yandand şampiyonada dün kadınlar 10.000 metre finalinde yarışan milli atlet Yasemin Can, yarışı 5. sırada tamamladı.
Ramil Guliyev Berlin’de finalde
Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede milli sporcu Ramil Guliyev, adını finale yazdırdı
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.