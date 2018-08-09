Yol Durumu
  1. Çağlar söyüncü’ye 170 milyon tl
  2. Real Madrid'in yeni transferi açıklandı!

Ramil Guliyev Berlin’de finalde

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede milli sporcu Ramil Guliyev, adını finale yazdırdı

Ramil Guliyev Berlin’de finalde
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci günün akşam seansında erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 20.33'lük derecesiyle serisini birinci sırada tamamlayarak finale kaldı. Erkekler 200 metre final yarışı, bugün TSİ 22.05'te yapılacak. Öte yandand şampiyonada dün kadınlar 10.000 metre finalinde yarışan milli atlet Yasemin Can, yarışı 5. sırada tamamladı.
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar