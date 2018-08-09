Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacakları Burnley maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Bunun için ilk olarak Burnley'i elemeliyiz. Yarınki (bugün) ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" diye konuştu.
Hedef gruplara kalmak
Son 5 senedir Avrupa’da mücadele ettiklerini belirten Abdullah Avcı, “Hedefimiz Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalmak” dedi
Etiketler: abdullah avcı , UEFA , Avrupa Ligi
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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