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Hedef gruplara kalmak

Son 5 senedir Avrupa’da mücadele ettiklerini belirten , “Hedefimiz ’nde grup aşamasına kalmak” dedi

Hedef gruplara kalmak
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacakları Burnley maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "5 senedir Avrupa kupalarında adım adım ilerliyoruz. Bu sene öncelikli hedeflerimizden biri gruplara kalabilmek. Bunun için ilk olarak Burnley'i elemeliyiz. Yarınki (bugün) ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" diye konuştu.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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