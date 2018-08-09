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’ten mesaj var!

Gomis’ten mesaj var!
G.Saray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, instagram hesabından taraftarlara mesaj yolladı. Fransız yıldız, spor yaparken paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Asla durmak yok. 30 milyon Aslan için yakında hazırım" yorumunu yaptı. , Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı ve formsuzluğuyla eleştiriliyor.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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