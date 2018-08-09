G.Saray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, instagram hesabından taraftarlara mesaj yolladı. Fransız yıldız, spor yaparken paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Asla durmak yok. 30 milyon Aslan için yakında hazırım" yorumunu yaptı. Gomis, Akhisarspor maçında kaçırdığı penaltı ve formsuzluğuyla eleştiriliyor.
Gomis’ten mesaj var!
Etiketler: Gomis
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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