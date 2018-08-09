Egom olsaydı Dünya Kupası’nda da izlemezdim

Hakem Cüneyt Çakır, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.Türkiye'de farklı Avrupa'da farklı maç yönettiği eleştirilerilerine cevap veren "Kimse kimseyi kandırmasın. FIFA'nın UEFA'nın yöneticileri burada yönettiğimiz maçları da izliyor" dedi.
Çakır, Akhisarspor- G.Saray maçında VAR'a başvurması ve verdiği kararla ilgili olarak yapılan 'Egosu var' yorumlarına ise, "Egom olsa Arjantin-Nijerya maçında da izlemezdim, burada da izlemezdim" cevabını verdi.
Çakır, Akhisarspor- G.Saray maçında VAR'a başvurması ve verdiği kararla ilgili olarak yapılan 'Egosu var' yorumlarına ise, "Egom olsa Arjantin-Nijerya maçında da izlemezdim, burada da izlemezdim" cevabını verdi.
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