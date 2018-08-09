Yol Durumu
  1. Uşaklar gelun maça destek ister atmaca
  2. Terim’den özel terapi

olsaydı ’nda da izlemezdim

, “ olsa Nijerya-Arjantin maçında da pozisyonu izlemezdim” dedi

Egom olsaydı Dünya Kupası’nda da izlemezdim
Hakem , A Spor'a özel açıklamalar yaptı.Türkiye'de farklı Avrupa'da farklı maç yönettiği eleştirilerilerine cevap veren "Kimse kimseyi kandırmasın. FIFA'nın UEFA'nın yöneticileri burada yönettiğimiz maçları da izliyor" dedi.

Çakır, Akhisarspor- G.Saray maçında VAR'a başvurması ve verdiği kararla ilgili olarak yapılan 'Egosu var' yorumlarına ise, " olsa Arjantin-Nijerya maçında da izlemezdim, burada da izlemezdim" cevabını verdi.
Etiketler: , , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar