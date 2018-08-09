Bursaspor geçen sezon Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Tunay Torun'u kiralık olarak kadrosuna kattı. İstanbul ekibinden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanacak olan Torun'un yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 6 maça çıkmış, 1 asistlik katkıda bulunmuştu
Bursa Tunay Torun’u renklerine bağladı
Etiketler: Bursa , Tunay Torun , İstanbul , Başakşehir , Bursaspor
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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