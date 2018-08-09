Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz ekibini konuk ediyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. 2. tur ön elemesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı eleyen Kara Kartal, bu turu geçmesi halinde play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bartosz Frankowski

SAAT: 21:00

YAYIN: Smart Spor

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



BEŞİKTAŞ - LASK LİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.



AVUSTURYA TAKIMLARINI HİÇ ELEYEMEDİ!



Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında eleme turlarında Avusturya ekipleriyle üç kez eşleşti. Kara Kartal, hepsinin Rapid Wien olduğu bu eşleşmelerin hiçbirinde tur atlayamadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edenBeşiktaş, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.



ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 29. KARŞILAŞMA



Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynuyor. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltti.







Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 105. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 105. kez sahada yer alıyor.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 104 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

GÖZLER CYLE LARIN'DE

Cyle Larin, B36 Torshavn karşısında ikinci maçta 90 dakika süre aldı ve mücadeleyi hat-trick'le tamamladı. Kanadalı futbolcunun 4'ü ilk 11 olmak üzere Beşiktaş'ta 6 maçta 7 golü bulunuyor.



