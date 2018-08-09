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Medipol , 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında temsilcisi ile karşılaşacak. Peki Medipol Başakşehir - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Başakşehir - Burnley maçına dair detaylar...

Başakşehir - Burnley |CANLI

Medipol , 3. ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz ekibi ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek. Başakşehir - Burnley maçı 1'den naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak 'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.


BAŞAKŞEHİR'İN BURNLEY MAÇI 11'İ

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Bajic.
BURNLEY: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Walters,.

ADEBAYOR VE ARDA YOK

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör 'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor. Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak. Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:25
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