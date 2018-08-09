Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek. Başakşehir - Burnley maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.





BAŞAKŞEHİR'İN BURNLEY MAÇI 11'İ



BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Bajic.

BURNLEY: Hart, Taylor, Mee, Tarkowski, Bardsley, Hendrick, Westwood, Cork, Barnes, Walters,.

ADEBAYOR VE ARDA YOK

Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor. Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro, Tunay Torun ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak. Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.