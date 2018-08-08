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’da 4 imza birden

Yeni Malatyaspor’da 4 imza birden
Süper Lig takımlarından Yeni , futbolcular Boutaib, Issam Chebake, ve ile yeni sözleşme imzaladı. Açıklamada "İç transferde oyuncularımız Boutaib ile 2+1, Issam Chebake ile 3, Eren Tozlu ile 2+1, Rahman Buğra Çağıran ile 3 yıl sözleşme uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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