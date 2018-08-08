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Vida için 23 milyon €

Vida ‘yı alacak kulübün en az 23 milyon Euro’yu gözden çıkarması gerektiğini söyledi

Vida için 23 milyon €
Beşiktaş'ta Vida için bekleyiş sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetim Hırvat futbolcu için teklifte bulunan , Everton ve 'a son sözünü söyledi. Başkan Fikret Orman'ın İngiliz kulüplerindan Vida için 23 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Orman'ın Hırvat yıldızın bir sonraki satışından yüzde 10'luk bir pay isteyeceği öğrenildi.

Yönetimi transferi Vida'dan gelecek cevaba göre yürütecek. 'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Vida için biraz sabretmeliyiz. Acele davranırsak istediğimiz bedeli alamayız. İngiliz kulüpleri eninde sonunda Vida'yı alacak. Tok satıcı gibi görünürsek Vida'dan beklediğimiz rakamı alırız" dediği gelen bilgiler arasında yer alıyor
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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