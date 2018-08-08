Beşiktaş'ta Vida için bekleyiş sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetim Hırvat futbolcu için teklifte bulunan Arsenal, Everton ve Liverpool'a son sözünü söyledi. Başkan Fikret Orman'ın İngiliz kulüplerindan Vida için 23 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Orman'ın Hırvat yıldızın bir sonraki satışından yüzde 10'luk bir pay isteyeceği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi transferi Vida'dan gelecek cevaba göre yürütecek. Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Vida için biraz sabretmeliyiz. Acele davranırsak istediğimiz bedeli alamayız. İngiliz kulüpleri eninde sonunda Vida'yı alacak. Tok satıcı gibi görünürsek Vida'dan beklediğimiz rakamı alırız" dediği gelen bilgiler arasında yer alıyor
Beşiktaş Yönetimi transferi Vida'dan gelecek cevaba göre yürütecek. Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Vida için biraz sabretmeliyiz. Acele davranırsak istediğimiz bedeli alamayız. İngiliz kulüpleri eninde sonunda Vida'yı alacak. Tok satıcı gibi görünürsek Vida'dan beklediğimiz rakamı alırız" dediği gelen bilgiler arasında yer alıyor
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