İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık yarı finalinde 2.12.73'lük derecesiyle genel sıralamada 5. sırada yer aldı ve finale yükseldi. Zeynep şampiyonada bugün akşam seansında yapılacak finallerde madalya mücadelesi verecek.
Victoria zeynep güneş İskoçya’da fınalde
Milli sporcumuz, Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 200 metre bireysel karışıkta finale çıktı
Etiketler: Milli sporcu , 200 metre , İskoçya
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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