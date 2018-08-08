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Victoria zeynep güneş ’da fınalde

muz, Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar bireysel karışıkta finale çıktı

Victoria zeynep güneş İskoçya’da fınalde
İskoçya'nın ​Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden lardan Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık yarı finalinde 2.12.73'lük derecesiyle genel sıralamada 5. sırada yer aldı ve finale yükseldi. Zeynep şampiyonada bugün akşam seansında yapılacak finallerde madalya mücadelesi verecek.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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